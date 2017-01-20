В Николаеве перекрыли международный канал поставки наркотиков

Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-центре СБУ.
Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.
Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".
Ранее стало известно, что правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.
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