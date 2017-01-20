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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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В Николаеве перекрыли международный канал поставки наркотиков
время публикации: 12:01
последнее обновление: 12:01
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Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-центре СБУ.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали "посылки" и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.

Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".

Ранее стало известно, что правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

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Пятница, 20 января 2017 г.  
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