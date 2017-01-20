 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Синоптики обещают небольшое потепление
время публикации: 09:14
последнее обновление: 10:15
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Синоптики обещают небольшое потепление

20 января в Украине ожидается падение атмосферного давления, большая часть территории страны останется в холодной воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточных областях ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В западных, центральных и восточных областях ночью, утром местами туман.

Температура ночью - 7-12 C мороза, в прикарпатских, центральных и восточных областях - 13-18 C мороза, в Карпатах - 19-24 C мороза, в Крыму - 3-8 C мороза; днем - 1-6 C мороза.

В Киеве в пятницу - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью - 7-9 C мороза, днем - 1-3 C мороза.

В субботу, 21 января, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью - 4-10 C мороза, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях - 1-7 C мороза; днем - от 2 C мороза до 4 C тепла.

В Киеве в субботу временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью - 2-4 C мороза, днем - 0-2 C тепла.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

facebook

Cсылки по теме:

Синоптики предупреждают о тумане. Аэропорты работают
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

Спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

На Львовщине без света остались 20 посёлков. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.

Из-за непогоды на дорогах погибли 3 человека, травмированы 75, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед
// NEWSru.ua // Украина // 14 января 2017 г.

Заторов, вызванных непогодой, больше нет, сообщают спасатели
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Украинцам советуют теплее одеваться. Кличко обещает разогреть батареи пожарче
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

На Закарпатье сошли 2 снежные лавины. Спасатели отбуксировали 50 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:01
 В Николаеве перекрыли международный канал поставки наркотиков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 20 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:01

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017