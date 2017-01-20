Синоптики обещают небольшое потепление

20 января в Украине ожидается падение атмосферного давления, большая часть территории страны останется в холодной воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.
В пятницу в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточных областях ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В западных, центральных и восточных областях ночью, утром местами туман.
Температура ночью - 7-12 C мороза, в прикарпатских, центральных и восточных областях - 13-18 C мороза, в Карпатах - 19-24 C мороза, в Крыму - 3-8 C мороза; днем - 1-6 C мороза.
В Киеве в пятницу - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью - 7-9 C мороза, днем - 1-3 C мороза.
В субботу, 21 января, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью - 4-10 C мороза, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях - 1-7 C мороза; днем - от 2 C мороза до 4 C тепла.
В Киеве в субботу временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью - 2-4 C мороза, днем - 0-2 C тепла.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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