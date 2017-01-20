НАПК одобрило план совершенствования реестра е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило проект об утверждении мероприятий по обеспечению надлежащего бесперебойного функционирования Единого государственного реестра деклараций. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Этот документ предусматривает реализацию определенных задач, которые будут обеспечивать работу Реестра электронных деклараций в 2017 году. В частности, разработку мер по модернизации программно-аппаратной базы ИТС "Реестр е-деклараций", организацию прямого доступа Национального агентства к другим государственным реестрам и информационным базам данных, а также подключение к специальной информационно- телекоммуникационной системе Национальной системы конфиденциальной связи (СИТС НСКС)", - говорится в сообщении.

По словам председателя НАПК Наталии Корчак, сегодня Украина является беспрецедентно открытой страной с точки зрения доступа к информации об имуществе ее должностных лиц и членов их семей. План мероприятий по обеспечению реестра e-деклараций даст возможность провести техническое переоснащение аппаратной платформы реестра во время второго этапа электронного декларирования в Украине.

Корчак также отметила, что одной из главных задач этого плана является налаживание прямого автоматизированного доступа к государственным реестрам и базам определенных министерств и служб. В частности, речь идет о Государственном реестре актов гражданского состояния, Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре информации о лицах, которые получают социальные выплаты, информации из Интегрированной информационно-поисковой системы органов внутренних дел Украины, информации из модуля "Налоговый блок" интегрированной автоматизированной информационной системы Госфискальной службы Украины.

Принятие этого решения также предусматривает закупку необходимого оборудования для развертывания системы электронного декларирования, ведь Реестр включает два онлайн-сервиса: portal.nazk.gov.ua (для представления субъектами декларирования, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в системе э-декларирования) и public.nazk.gov.ua (для предоставления открытого онлайн доступа всем пользователям к средствам расширенного поиска по открытым данным, которые содержатся в декларациях и сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии, и возможности их загрузки в форматах html и pdf).

В НАПК напомнили, что ИТС "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" был принят в постоянную (промышленную) эксплуатацию с 00 час. 00 мин. 1 сентября 2016 года.

Аппаратное обеспечение реестра содержится на технологической площадке ГП "Украинские специальные системы". Администратором системы является ГП "Украинские специальные системы", которое обеспечивает сопровождение программного обеспечения, сохранение и защиту данных системы е-декларирования, отвечает за ее надлежащее функционирование, предоставление доступа к системе, оперативное устранение технологических аварийных ситуаций во время эксплуатации системы и тому подобное.

Решением НАПК от 10 июня 2016 года № 2 "О начале работы системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" определено два этапа начала работы системы представления и обнародования деклараций.

Первый этап начался с 00 часов 00 минут 1 сентября 2016 года для служебных лиц, занимающих ответственное положение, и завершился через 60 календарных дней.

Второй этап стартовал с 00 часов 00 минут 1 января 2017 года для всех других субъектов декларирования и деклараций (сообщений), предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции".

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