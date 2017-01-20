МВД обновило правила поведения полицейского: запрещено иронизировать и проявлять высокомерие

Министерство внутренних дел Украины утвердило правила поведения полицейского, среди прочего появились требования не иронизировать и не быть высокомерными с гражданами. Соответствующий приказ появился на сайте Верховной Рады 19 января.
"При любых обстоятельствах и в отношении любого человека как в рабочее, так и в нерабочее время полицейский обязан придерживаться норм профессиональной этики. При обращении к гражданину полицейскому запрещено быть пренебрежительным, угрожать, иронизировать, использовать ненормативную лексику", - говорится в приказе.
Контролировать выполнение правил поведения правоохранителей, согласно приказу, должен руководитель подразделения.
Целью правил указывается: "урегулирование поведения полицейских с соблюдением этических норм, формирование у полицейских чувства ответственности перед обществом и законом за свои действия и бездействие, а также содействие усилению авторитета и доверия граждан к полиции".
Напомним, 11 декабря в Киеве официально открыли центр рекрутинга Национальной полиции Украины, на базе которого будут проводить отбор кандидатов на службу и переаттестацию действующих полицейских.
В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения полиции.
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