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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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МВД обновило правила поведения полицейского: запрещено иронизировать и проявлять высокомерие

время публикации: 07:13
последнее обновление: 07:13
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Министерство внутренних дел Украины утвердило правила поведения полицейского

Министерство внутренних дел Украины утвердило правила поведения полицейского, среди прочего появились требования не иронизировать и не быть высокомерными с гражданами. Соответствующий приказ появился на сайте Верховной Рады 19 января.

"При любых обстоятельствах и в отношении любого человека как в рабочее, так и в нерабочее время полицейский обязан придерживаться норм профессиональной этики. При обращении к гражданину полицейскому запрещено быть пренебрежительным, угрожать, иронизировать, использовать ненормативную лексику", - говорится в приказе.

Контролировать выполнение правил поведения правоохранителей, согласно приказу, должен руководитель подразделения.

Целью правил указывается: "урегулирование поведения полицейских с соблюдением этических норм, формирование у полицейских чувства ответственности перед обществом и законом за свои действия и бездействие, а также содействие усилению авторитета и доверия граждан к полиции".

Напомним, 11 декабря в Киеве официально открыли центр рекрутинга Национальной полиции Украины, на базе которого будут проводить отбор кандидатов на службу и переаттестацию действующих полицейских.

В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения полиции.

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