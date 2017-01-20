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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Замглавы Львовской таможни поймали на взятке
время публикации: 11:44
последнее обновление: 11:53
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Правоохранители задержали на взятке в 15 тысяч долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни. Об этом сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его данным, попытку получения неправомерной выгоды в четверг, 19 января, задокументировала военная прокуратура Львовского гарнизона совместно и по материалам львовского облуправления защиты экономики Национальной полиции.

"Деньги требовал и получил от подчиненных сотрудников как ежемесячную "дань" с тех, кто пересекает таможенную границу государства. О поборах снизу вверх знают все - и заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только теперь", - написал Матиос.

Он рассказал также, что чиновник-взяточник задержан, деньги изъяты во время осмотра места происшествия.

При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook имя взяточника – его зовут Юрий Борисов.

Как сообщалось, в начале января сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника Управления Службы безопасности Украины в области, который вымогал 6500 долларов

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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