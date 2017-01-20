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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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В Украине усилят охрану краснокнижных животных и растений
время публикации: 19:30
последнее обновление: 19:38
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Кристина Юшкевич

В Украине усилят охрану краснокнижных видов растений и животных на территориях заповедников.

Об этом сообщила врио председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич в своем Facebook.

"Сегодня подписала приказ об ужесточении охраны краснокнижных видов растений и животных на территориях учреждений природно-заповедного фонда Гослесагентства", - написала она.

Юшкевич отметила, что охрана краснокнижных птиц, в частности, предусмотрена и в новых Санитарных правилах в лесах Украины.

Она обязала обеспечить выделение и надлежащий учет охранных участков во время лесоустройства, а также комплекс организационных и лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение и охрану местообитаний редких и исчезающих видов животных и птиц.

На основе проведенных мероприятий будут внесены дополнительные изменения и дополнения к нормативно-правовым актам по ведению лесоустройства в отношении сохранения видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, отметила врио главы Гослесагентства.

Напомним, в мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко постановил увеличить границы территории природного заповедника "Еланецкая степь". На территории заповедника и его ближайших окрестностей проживает около 1500 видов беспозвоночных животных, из них 158 видов (более 10%) являются редкими или регионально редкими и нуждаются в охране. Более трети их занесены в Красную книгу Украины.

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