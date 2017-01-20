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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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На Одесчине задержали контрабандную партию российских сигарет на 370 тысяч грн
время публикации: 14:51
последнее обновление: 14:55
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На Одесчине задержали контрабандную партию российских сигарет на 370 тысяч грн

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками задержали незаконную партию сигарет стоимостью более 370 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно ввезенных на территорию Украины табачных изделий. На трассе в Котовском районе был остановлен грузовой автомобиль MAN одного из сервисов почтовой доставки под управлением гражданина Украины.

В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты почти 12,5 тысячи пачек сигарет производства Российской Федерации без марок акцизного налога установленного образца. Стоимость изъятых сигарет составляет более 370 тысяч гривен.

В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 186 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поступления сигарет в страну, а также их владельца.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии ликвидировала в Николаеве канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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