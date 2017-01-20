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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Конкурс на главу Нацполиции: забракованы 20 претендентов
время публикации: 14:21
последнее обновление: 14:41
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Конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции

Конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции.

Об этом "Українським новинам" сообщил член комиссии Евгений Захаров.

По его словам, состоялось первое заседание комиссии, на котором был утвержден регламент работы и рассмотрены пакеты документов от претендентов.

"Мы проверили документы и сняли с конкурса 20 кандидатов, потому что их документы не отвечают квалификационным требованиям к должности главы Нацполиции", – сообщил Захаров.

По 7 претендентам комиссия запросила дополнительные данные.

Двое из них уже предоставили необходимые сведения и допущены к конкурсу, еще 5 – должны предоставить документы до 10:00 23 января.

Захаров не назвал имена 20-и людей, которых не допустили конкурсу, но отметил, что исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян после длительно изучения вопроса наличия у него необходимого руководящего стажа все-таки был допущен комиссией к конкурсу.

Комиссия планирует начать тестирование кандидатов 24 января, а собеседования с ними – 30 января.

Напомним, 14 ноября 2016 года стало известно об отставке главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. В МВД сразу же приняли ее отставку. Глава МВД объявил, что обязанности главы Нацполиции будет исполнять Вадим Троян.

18 ноября Троян заявил, что готов принять участие в конкурсе на занятие должности главы Нацполиции. По его словам, год назад, когда выбирали главу Нацполиции, было 12 кандидатов на эту должность, в том числе и он.

10 января 2017 года сообщалось о завершении приема заявок на консультативный конкурс на должность председателя Национальной полиции Украины.

13 января Министерство внутренних дел обнародовало список кандидатов на должность руководителя Национальной полиции.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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