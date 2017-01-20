Кивалов полетел на инаугурацию Трампа. Место стоит от 10 до 100 тысяч долларов

Скандальный экс-председатель Центральной избирательной комиссии Украины, нардеп Сергей Кивалов отправился на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кивалов также показал фото приглашений.
Тем временем экс-глава Службы разведки Украины и глава Высшего совета народных сборов Николай Маломуж рассказал, что билет на инаугурацию Трампа стоит от 10 до 100 тысяч долларов. Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода".
Маломуж рассказал, что приглашение получил, поскольку на протяжении 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и с уже экс-руководителями американской разведки.
Именно поэтому участие для него было бесплатным, отметил Маломуж.
В Соединенных Штатах он планирует не только принять участие в торжествах, но и провести ряд рабочих встреч на международном уровне по вопросам безопасности.
Однако есть и те, которые платили за приглашение, да еще и немалые деньги, добавил Маломуж, не уточняя фамилий.
"Те, кто приезжают, - как раз ребята наши, представители, - они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители то ли бизнеса, то ли политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, в зависимости в каком секторе – от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хотят показать, что они что-то имеют", – говорит Маломуж.
58-я церемония инаугурации президента США стартует 20 января, в пятницу в 11:30 утра по местному времени (18:30 по Киеву). В торжествах примут участие 800-900 тыс. человек.
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