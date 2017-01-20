В Киеве горел Демеевский рынок

На Демеевском рынке в Голосеевском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 2:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Изюмской, что в Голосеевском районе столицы. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что на площади около 200 кв. м горят киоски, расположенные в торговом ряду", - говорится в сообщении.

В 3:31 пожар площадью 250 кв. м был локализован, а в 4:16 - ликвидирован.

В результате были повреждены восемь торговых киосков со строительными и промышленными товарами.

Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, ежегодно на пожарах в Украине погибает почти 2 тысячи человек.

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