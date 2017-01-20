Вятрович хочет адаптировать историю Крыма для украинских учебников

В школах должны появиться учебники по истории Украины, в которую адаптирована история Крыма и крымских татар.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время презентации в Укринформе публицистического сборника "Наш Крым: нерусские истории украинского полуострова".

"Мы стараемся показать историю Крыма как неотъемлемую часть украинской истории. Мы (вместе с крымскими историками) работаем над учебником по истории. Новая школьная программа, которая проработана, в частности, при участии Украинского института национальной памяти, довольно плотно интегрировала крымские сюжеты в украинскую историю. Мы надеемся, что в ближайшее время эта программа трансформируется уже в тексты учебников и украинские ученики будут изучать историю Крыма вместе с историей Украины", - сказал Вятрович.

По словам историка Гульнары Бекировой, сейчас она вместе с коллегами, крымскими историками, занимается этой работой "очень плотно".

"Это в первую очередь заслуга Украинского института национальной памяти - что в учебниках истории Украины вскоре появятся, это уже есть в программе, все ключевые сюжеты истории Крыма, крымскотатарского народа. Они будут интегрированы в современную программу истории Украины. И мы, историки, срочно решаем сегодня эту проблему для учителей. И в каком-то смысле книга "Наш Крым: нерусские истории украинского полуострова" - это скорая помощь для учителей, потому что все тексты здесь верифицированы с научной точки зрения, апробированы в популярных изданиях. Это и научная публицистика, которая понятна всем, в том числе и учителям, и широкому читателю", - отметила Бекирова.

Говоря об издании "Наш Крым: нерусские истории украинского полуострова", Вятрович сообщил, что это лишь один из проектов, которые будут делаться в Украинском институте национальной памяти, и они будут продолжены.

"Эта книга издана тиражом в тысячу экземпляров, и мы будем бесплатно ее распространять по учебным заведениям и библиотекам. Каждый желающий может скачать эту книгу в электронном формате. Призываем знакомиться с этой книгой, распространять ее, потому что распространение информации о нероссийской истории этого украинского полуострова является сейчас чрезвычайно важным. В частности, с точки зрения возвращения Крыма в украинские суверенные территории", - отметил Вятрович.

Напомним, Министерство образования и науки ранее предлагало изменить программу по истории Украины для 10-11 классов, переписанную предшественниками.

Cсылки по теме: