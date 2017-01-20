РФ нарушила положения Венского документа-2011, озвучил Генштаб результаты проверки в Ростовской области

16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области Российской Федерации, чтобы определить, нарушала ли РФ положения Венского документа 2011 года, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Главная цель инспекции: проверить, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (далее – ВД-2011)", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Результаты инспекции будут доведены до государств-участниц ОБСЕ в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия. Будет предоставлен официальный отчет о ходе инспекции указанного района.

Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Россией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ.

Представители Минобороны РФ сообщили инспекционной группе, что вблизи границ с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года.

Это противоречит информации, которую сама РФ предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. Тогда Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

Кроме этого, отметили в Генштабе, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провели осмотры в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению", - цитировало 19 января российское агентство "Интерфакс" представителя военного ведомства РФ. Он также отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

Рыжков рассказал, что в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в обследуемом районе российской стороной были выполнены: "В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции".

Так, плановая трехдневная проверка украинскими инспекторами военной активности или ее отсутствия на территории заранее определенных военных частей РФ на территории Ростовской области завершилась 19 января.

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