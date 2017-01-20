В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

Военнослужащий срочной службы погиб в воинской части в Николаевской области вследствие полученных из-за нарушений правил безопасности ранений.
Об этом в пятницу 20 января сообщили на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.
"20 января, около 16.30 в одной из воинских частей в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил ранения, не совместимое с жизнью, военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование.
Напомним, ранее военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины начала уголовное производство по факту взрыва в одной из воинских частей в Кировоградской области 31 октября 2016 года.
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