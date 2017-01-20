Боевики проводят эпизодические обстрелы

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военных не погиб и не был ранен. Об этом сегодня, 20 января, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Россия обещает боевикам на Донбассе до 9 тысяч за бои на передовой



На Луганском направлении боевики значительно уменьшили количество обстрелов по всей линии соприкосновения в течение минувших суток.

"Единственным исключением было Крымское, которое оккупанты днем активно обстреляли из минометов и гранатометов. За полчаса враг выпустил 19 мин по нашим позициям. Ближе к полуночи боевики открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы носили преимущественно эпизодический характер", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло три вражеских обстрела, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении, как сообщил спикер Минобороны, наблюдается относительно спокойная обстановка. Тяжелое вооружение боевиками не применялось.

"Тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем. Также режим тишины боевики нарушали на север от Горловки и на Светлодарской дуге. Тяжелое вооружение при этом не применялось", - проинформировал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении в течение суток боевики были активным исключительно на крайнем юге – в Гнутово, Водяном и Широкино. "Там боевики провели эпизодические обстрелы наших позиций как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение противник не использовал", – рассказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 11 вражеских обстрелов.

Россия обещает боевикам на Донбассе до 9 тысяч за бои на передовой



Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО обещает платить до 9 тысяч рублей в месяц за службу на передовой и участие в боевых действиях против украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Несмотря на проведение командованием российских оккупационных войск мер по повышению мотивации и поощрению военнослужащих к несению службы на передовых позициях, растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы. С января с.г. командование 1 и 2 АК ВС РФ обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 тыс. российских рублей за месяц несения службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом сил АТО", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Главуправлении разведки Минобороны Украины, такие меры вызваны низкой мотивацией личного состава российских оккупационных войск, призванных в 2015-2016 годах, и ростом недовольства командного звена низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях.

В то же время уровень исполнительной дисциплины в соединениях и частях российских оккупационных войск, по данным разведки, остается на низком уровне. В частности, физическое и психологическое истощение, унижение личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц, увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательства в 11 отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК вызывают рост количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях, информируют в ГУР.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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