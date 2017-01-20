День АРК: Чубаров торопит с изменениями в Конституцию, Джемилев призвал соотечественников не покидать полуостров

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров призывает президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в День Автономной республики Крым, передает "Украинская правда".

Джемилев в День АРК призвал соотечественников не покидать полуостров



"26 лет назад в этот же день, 20 января, состоялся общекрымский референдум относительно восстановления автономии Крыма, которая была ликвидирована в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа", – сказал Чубаров.

"Но этот референдум состоялся в самом начале возвращения крымских татар на свою Родину, еще был СССР и был коммунистический режим, Москва была очень обеспокоена тем, что придется восстанавливать крымскотатарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю", – заявил он.

"Москва, пытаясь остановить борьбу украинцев за восстановление независимого государства, хотела иметь мощный рычаг, чтобы удерживать Украину…", – отметил Чубаров.

Он напомнил, что крымские татары тогда требовали, чтобы референдум состоялся "после того, как вернется из изгнания весь народ – но Москва очень спешила, ей нужен был такой инструмент давления на Украину, чтобы Украина не стала независимой".

"По случаю Дня автономии надо сделать соответствующие уроки из прошлого. Поэтому я снова призываю президента и правительство Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины "Автономная республика Крым", – заявил глава Меджлиса.

"Надо превратить Автономную республику Крым в крымскотатарскую автономную республику как неотъемлемую составляющую Украины", – добавил Чубаров.

Джемилев в День АРК призвал соотечественников не покидать полуостров



Ровно 26 лет назад на местном референдуме население Крыма высказалось за автономный статус полуострова, который стал неотъемлемой частью независимой Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"20 января - День Автономной Республики Крым. В этот день в 1991 году на местном референдуме население высказалось за возобновление автономного статуса полуострова, и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины, а впоследствии стал неотъемлемой частью независимой Украины", - напомнил Джемилев.

При этом политик подчеркнул, что сегодня невозможно говорить об Украине без Крыма.

"Мы призываем соотечественников не покидать эту территорию. Видим освобождение Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора. В первую очередь - через экономические санкции, которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, в течение 2016 года Украиной были достигнуты большие дипломатические успехи.

"Это резолюции ПАСЕ, решение Генассамблеи ООН, декларация ОБСЕ, решение прокурора Международного трибунала. Это позитивные шаги. Но главное - довести РФ до такого состояния, чтобы иного выбора, как прекратить агрессию, у нее не было. Надеюсь, санкции будут усиливаться или хоть бы сохранятся в нынешнем виде", - отметил Джемилев.

Джемилев также считает, что оккупированный Россией Крым невозможно вернуть Украине только с помощью повышения уровня жизни в стране. Такую точку зрения Джемилев озвучил в комментарии "Новому времени".

"Когда говорят, мол, давайте устроим в стране хорошую жизнь и жители Крыма сами захотят в Украину, то это абсурд!", - сказал он.

Объясняя свою позицию, Джемилев отметил, что российский режим никогда не считался с мнением населения.

"Вспомните Чечню, где часть людей уничтожили, часть заставили эмигрировать и где сегодня остались путинские чеченцы. Напомню также, что по Уголовному кодексу РФ разговоры о необходимости проведения референдума для определения статуса территории подпадают под статью 280, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность России", - подчеркнул Джемилев.

Он также выразил мнение, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.

"Что касается освобождения, то ситуация такая, что мы не можем военным путем это сделать. Соотношение сил не то. Такой вариант связан с большими человеческими потерями и даже потерей целого полуострова", - рассказал Джемилев.

Он отметил, что видит освобождение Крыма путем надлеэащего давления на страну-агрессора - Россию, в первую очередь через экономические санкции, "которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично".

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