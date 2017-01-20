Уже с весны на Харьковщине возобновят строительство "Стены"

Строительство "Стены" вдоль российско-украинской границы на территории Харьковской области возобновится весной. Об этом 20 января 2017 года рассказали в пресс-службе Харьковской ОГА, ссылаясь на телефонный разговор председателя ХОГА Юлии Свитличной с председателем Государственной пограничной службы Виктором Назаренко.
"Соответствующее строительство сейчас приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирование. Но в государственном бюджете на 2017 год заложено 200 млн грн на продолжение строительства. В случае поступления ассигнований на счета Государственной погранслужбы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок восстановления строительства апрель-май 2017 года", - отмечается на официальном сайте областной администрации.
Как рассказали в пресс-службе, во время разговора Назаренко отметил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.
В свою очередь Светличная пообещала оказывать всяческую помощь по продолжению строительства инженерных сооружений на границе с Россией, поскольку вопрос национальной безопасности является "приоритетом в деятельности всех органов государственной власти - как национального, так и регионального уровня".
Напомним, перед этим пограничники опровергли информацию о прекращении строительства "Стены" на Харьковщине. На Луганщине же, по словам Назаренко, работы в рамках этого проекта только начались.
В то же время медленные темпы строительства "Стены" были одной из основных тем критики в адрес правительственной команды Арсения Яценюка, а НАБУ начало по этому поводу отдельное расследование, первые результаты которого обещано обнародовать уже в феврале.
|
Cсылки по теме:
Кабмин распорядился строить "Стену" ещё и на границе с Молдовой
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Обустройство "Стены" на границе с РФ профинансировано на 120 млн грн из 200 запланированных
// NEWSru.ua // Украина // 10 ноября 2016 г.
"Народный фронт" требует скорейшей проверки реализации "Стены"
// NEWSru.ua // Украина // 12 октября 2016 г.
"Европейский вал" возвели на 20%
// NEWSru.ua // Украина // 16 февраля 2016 г.
Возведение первой и второй линий фортификаций почти завершено, говорят в Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 4 июня 2015 г.
На проект "Европейский вал" уже потрачено 160 млн грн, его реализация полностью будет завершена до 2018 года, - Яценюк
// NEWSru.ua // Украина // 22 мая 2015 г.
В бюджете-2015 заложено 300 млн гривен на строительство "Стены" - Яценюк
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2014 г.