Уже с весны на Харьковщине возобновят строительство "Стены"

Строительство "Стены" вдоль российско-украинской границы на территории Харьковской области возобновится весной. Об этом 20 января 2017 года рассказали в пресс-службе Харьковской ОГА, ссылаясь на телефонный разговор председателя ХОГА Юлии Свитличной с председателем Государственной пограничной службы Виктором Назаренко.

"Соответствующее строительство сейчас приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирование. Но в государственном бюджете на 2017 год заложено 200 млн грн на продолжение строительства. В случае поступления ассигнований на счета Государственной погранслужбы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок восстановления строительства апрель-май 2017 года", - отмечается на официальном сайте областной администрации.

Как рассказали в пресс-службе, во время разговора Назаренко отметил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

В свою очередь Светличная пообещала оказывать всяческую помощь по продолжению строительства инженерных сооружений на границе с Россией, поскольку вопрос национальной безопасности является "приоритетом в деятельности всех органов государственной власти - как национального, так и регионального уровня".

Напомним, перед этим пограничники опровергли информацию о прекращении строительства "Стены" на Харьковщине. На Луганщине же, по словам Назаренко, работы в рамках этого проекта только начались.

В то же время медленные темпы строительства "Стены" были одной из основных тем критики в адрес правительственной команды Арсения Яценюка, а НАБУ начало по этому поводу отдельное расследование, первые результаты которого обещано обнародовать уже в феврале.

Cсылки по теме: