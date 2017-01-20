Столкновение на Грушевского: полиция проведёт с националистами "профилактическую беседу"

Полиция Киева проведет профилактическую беседу с организаторами состоявшегося вечером 19 января митинга и марша в память о событиях трехлетней давности во время Революции Достоинства, в ходе которых произошли столкновения активистов с правоохранителями. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу столичного главка полиции.
"С организаторами мероприятия будет проведена профилактическая беседа. Информация о событии внесена в журнал единого учета, уголовное производство не открыто, потерпевших также нет", – заявили журналистам в главке.
В полиции отметили, что участники акции начали применять пиротехнику еще во время митинга на Майдане Незалежности и полицейские не противодействовали этому.
Однако когда участники акции во время движения по улице Грушевского положили посреди проезжей части принесенные ними автомобильные покрышки и начали поливать их бензином с целью поджечь, полиция была вынуждена реагировать и не допустить серьезных правонарушений.
Как сообщалось, 19 января представители "Организации украинских националистов", "Правого сектора" и "Белого молота", которые проводили в центре Киева марш в память о событиях Революции Достоинства, устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов.
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