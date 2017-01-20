Скончался первый руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ

В пятницу 20 января в возрасте 67 лет умер первый руководитель штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Владимир Антипенко.

Как сообщается на сайте СБУ, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

"Созданная ним модель государственной системы противодействия терроризму признана одной из самых эффективных в мире и была рекомендована в качестве образца для стран Восточной Европы", - передали в пресс-центре.

Как отметили в СБУ, будучи доктором юридических наук, профессором, много лет своей жизни Антипенко отдал преподавательской и научной работе.

"Под его руководством была учреждена научная школа и основано новое направление в науке международного права – международная криминология", - говорится в сообщении спецслужбы.

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