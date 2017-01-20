В госпиталях находится 91 боец АТО, еще 12 лечатся за границей

На медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины в этом году будет выделено около 353 млн грн, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу, 20 января, сообщает Укринформ.

"В этом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины планируется выделить почти 353 млн грн - это более чем на треть больше, чем в прошлом году", - сказал Гуцуляк.

По его словам, из этих средств 205 млн планируется потратить на закупку медикаментов и 93 млн грн - на закупку оборудования.

Официальный представитель напомнил, что в прошлом году на медицинское обеспечение армии было выделено около 258 млн грн, из которых почти 230 млн потрачено на закупку медикаментов и медоборудования.

Кроме того, добавил он, с начала АТО в военно-медицинские учреждения и воинские части ВСУ поступила благотворительная помощь на общую сумму около 420 млн грн в виде медпрепаратов и др.

Гуцуляк также сообщил, что сейчас на лечении в медучреждениях Минобороны находится 91 военнослужащий, раненый во время АТО.

Он добавил, что 12 военнослужащих проходят лечение за рубежом, в том числе четверо - в Венгрии, трое в Германии, двое - в США и Италии и один - в Латвии. Кроме того, 28 участников АТО - в санаторно-курортных заведениях ВСУ.

Напомним, 2 декабря 2016 года президент назначил уполномоченного по реабилитации раненных участников АТО.

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