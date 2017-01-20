На Черкасчине 2017-й объявлен годом Вячеслава Чорновила

На Черкащине 2017-й объявили годом основателя Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила - в честь юбилея со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

"Годом выдающегося политического деятеля и основателя Народного Руха Украины объявлен 2017-й Черкасской области", - говорится в сообщении.

По распоряжению председателя ОГА Юрия Ткаченко также создана рабочая группа, которая будет отвечать за организацию и координацию мероприятий к 80-летию со дня рождения Чорновила.

В обладминистрации напомнили, что Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года в с.Ерки (ныне Катеринопольский район). Стал лидером украинского национально-демократического освободительного движения конца 1980-х – 90-х годов. Среди прочего, Вячеслав Чорновил был инициатором провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения Независимости Украины. Посмертно получил звание Героя Украины.

Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с разворачивавшимся на шоссе "КамАЗом" с прицепом. Тогда погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

Члены Народного Руха Ярослав Кендзёр и Иван Стойко утверждали, что Чорновил и его водитель после столкновения с грузовиком были живы, но их добил кастетом неизвестный.

В 2011 году в МВД сообщали, что дело относительно смерти Чорновила направлено на дорасследование.

В апреле 2014 года Апелляционный суд Киевской области удовлетворил ходатайство потерпевших по делу о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила и направил дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Коллегия судей отменила решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии дела о гибели Чорновола и вернула дело в прокуратуру.

В конце 2014 года в ГПУ согласились переквалифицировать дело Чорновола в "покушение на государственного деятеля".

Недавно сообщалось, что литературное агентство Discursus готовит к выпуску книгу Вячеслава Чорновила "Украина начинается с тебя". В книгу войдут лучшие произведения украинского политика, публициста и диссидента, написанные с 1960-х годов, по которым можно проследить этапы его общественно-политической деятельности.

Cсылки по теме: