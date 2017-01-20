В Ивано-Франковской области трое должностных лиц сельсовета требовали 180 тысяч долларов взятки

В Ивано-Франковской области задержали за вымогательство 180 тысяч долларов взятки председателя сельсовета, землеустроителя и заместителя председателя исполнительного комитета, который был участником АТО и выступал в роли посредника.

Об этом сообщается на странице в Facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, чиновники требовали 180 тысяч долларов взятки от предпринимателя за выделение земельных участков.

Как сообщается на сайте полиции, за эти деньги они пообещали выделить предпринимателю 2 га земли.

20 января, злоумышленников задержали во время получения 3-х тысяч долларов США в качестве первого "взноса" за решение земельного вопроса.

Отмечается, что на момент задержания посредник успел отдать председателю сельсовета и землеустроителю их части взятки.

Посредника задержали в кафе возле сельсовета, а его сообщников - в помещении учреждения. Правоохранители изъяли полученные ими средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 января военная прокуратура Львовского гарнизона и Национальная полиция задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Госфискальной службы за получение неправомерной выгоды.

20 января стало известно, что все руководство Львовской таможни ГФС было отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования относительно получения неправомерной выгоды одним из чиновников таможни.

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