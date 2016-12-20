Конкурсная комиссия избрала нового главу Одесской ОГА и "запасного"

Конкурсная комиссия избрала директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник 20 декабря, передают "Украинские новости".

На данный момент Степанов является директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Думская.net уточняет, что он набрал больше всего баллов по итогам трех этапов.

Конкурсная комиссия также избрала резервным кандидатом Сергея Мазура, который на протяжении года имеет право быть назначенным на данную должность в случае, если Степанов не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Мазур на данный момент является мэром Балты Одесской области.

Как сообщалось, 30 ноября президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность одесского губернатора.

44 кандидата подали документы для участия; к конкурсу был допущен 31 претендент. В финал конкурса на должность председателя Одесской областной государственной администрации вышли: депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь, директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максим Степанов, мэр Балты Одесской области Сергей Мазур, президент "Международного центра экономики и права" Александр Ващенко и доцент Одесского регионального института государственного управления Александр Остапенко.

Напомним, что с 30 мая 2015 года до 9 ноября 2016 года председателем Одесской ОГА был бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. После его отставки временно обязанности губернатора выполняла его 27-летняя заместитель Соломия Бобровская.

Справка

Максим Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино в Амурской области России.

В 1990-1992 гг. работал санитаром в больнице.

В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, а в 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

С 1998 по 1999 год был исполнительным директором АОЗТ Энергосервис АТ.

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины.

С 2001 по 2003 год был заместителем генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая компания Вече.

В 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины, был заместителем ее главы.

В 2004-2008 гг - глава совета директоров ООО Республиканский правовой союз.

С 2008 и до весны 2010 года Максим Степанов занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА Николая Сердюка. Был уволен после прихода к власти Виктора Януковича.

В декабре 2011 года Степанов стал директором Полиграфического комбината Украина, который занимается изготовлением паспортов граждан Украины, водительских прав и почтовых марок.

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