Луценко: разрешение суда на заочное осуждение Януковича и возвращение украденного может быть уже завтра

Решение Печерского районного суда города Киева по привлечению к уголовной ответственности Виктора Януковича может быть "уже завтра". Об этом в четверг, 19 января 2017 года, у себя на Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ответ на упреки в якобы бездействии возглавляемого им ведомства по возвращению активов, присвовенных семейным кланом президента-беглеца.

"... По Януковичу завтра ждем решения Печерского суда о заочном процессе", - сообщил генпрокурор.

"Как только разрешат - стартуем", - подчеркнул он.

О том, что суд над Януковичем "начнется уже в ближайшее время" недавно утверждал и заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Суд сегодня внес ясность, подсудность определена, это будет рассматриваться в Печерском суде. Чем ближе к суду, тем больше у нас доказательств виновности Януковича как в государственной измене, так и по другим эпизодам, в которых он находится в статусе подозреваемого", - сказал он 17 января в эфире "Радио Свобода".

Вместе с тем он подтвердил то обстоятельство, что защита Януковича пытается затянуть процесс рассмотрения дела.

В то же время 17 января суд отклонил ходатайство адвокатов Януковича, обращавшихся в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел с просьбой о направлении производства по ходатайству ГПУ об осуществлении специального предварительного расследования по Януковича из одного суда в другой.

Ходатайство ГПУ о возможности заочного осуждения Януковича рассматривает Печерский районный суд Киева.

После получения соответствующего разрешения, обвинительный акт по делу о государственной измене Януковича будет направлен в суд до конца месяца, а приговор по делу ожидается до апреля, прогнозирует заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По оценке министра юстиции Украины Павла Петренко, при президентстве Януковича его ближайшиее окружение вывело из Украины от 30 до 40 млрд долларов. "Могу констатировать, что на сегодняшний день ни одна копейка из этих средств не возвращена украинскому народу и украинскому бюджету", - отмечал министр 15 декабря.

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