НАПК: в Украине началась вторая волна е-декларирования

В Украине до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщил замглавы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Руслан Радецкий, передает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что при заполнении деклараций за 2016 год применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 года (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 года субъекты декларирования должны сообщать НАПК о существенных изменениях в своем в имущественном состоянии, если полученный ими доход или приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017 - 80 тыс. гривен).

Также Радецкий отметил, что с вступлением в силу закона о Высшем совете правосудия изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации. Следовательно, действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на определенные категории должностей, а именно:

Должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;

Здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);

Образования (кроме руководителей вузов и их заместителей);

Науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);

Культуры;

Искусств;

Восстановления и сохранения национальной памяти;

Физической культуры, спорта, национально-патриотического воспитания.

Как сообщалось, ранее Радецкий рассказал, что у НАПК готов проект полной проверки электронных деклараций, но предложения общественности еще учтут. По его словам, информация для проверки может поступать от СМИ, органов государственной власти, из Интернета или от института открывателей. Информацию будут проверять в течение 10 дней на предмет оснований для начала полной проверки. Саму проверку предусмотрено проводить в течение 180 дней со дня выявления оснований. В случае необходимости возможно продлить этот срок не более чем на 180 дней.

Радецкий добавил, что возможно также приостановление – и потом возобновление проверки, но без нарушения срока 180 дней. Полная проверка e-деклараций предусматривает три вида контроля: своевременность, правильность и полнота заполнения и логически-арифметический контроль.

Напомним, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Президент Петр Порошенко считает большим шагом вперед запуск системы электронного декларирования и требует, чтобы декларанты объяснили свое состояние.

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