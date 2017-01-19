В Украине стартуют военно-морские учения

В Украине на текущей неделе начинаются учения Военно-морских сил страны.
"На территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия", - говорится в Facebook ВМС Украины.
Военные моряки попросили жителей южных областей сохранять спокойствие, не создавать неудобств и не препятствовать передвижению колонн военной техники.
Ранее на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с привлечением резервистов.
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