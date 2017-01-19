Видеозаписи по "делу Чийгоза" опровергают слова свидетелей в суде, - адвокат

В суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания свидетелей. Об этом в Фейсбук сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Всего за день было исследовано 40 видеофайлов длительностью от четырех секунд до минуты. Поскольку время создания данных видеофайлов отличается от истинного времени, в ходе исследования видео те или иные события приходилось устанавливать "на глаз".

На семи видеофайлах содержится изображение Ахтема Чийгоза. На некоторых из них он общается с Ильми Умеровым и другими членами Меджлиса, где-то выстраивает цепочку из митингующих, которые самоорганизуются во внутреннем дворе Верховного Совета АРК.

Полозов отметил, что свидетель Эйваз Умеров не наблюдается ни на одной видеозаписи, равно как не был обнаружен ни на одной фотографии, которые исследовались на прошлом заседании, хотя по его показаниям, находился там.

Помимо Ильми Умерова на видеозаписях видны похищенный в мае прошлого года Эрвин Ибрагимов, Заир Смедляев, Леммар Юнусов, Эскендер Бариев, Али Озенбаш, Сафинар Джемилева, Шевкет Меметов, Энвер Арпатлы, Андрей Щекун, также, рядом с группой молодых людей в масках, держащихся особняком с черно-красным флагом, был замечен Геннадий Афанасьев.

При этом, по его словам, на видео очень явно видна руководящая роль Сергея Аксенова, который организовывал людей для противодействия оппонентам.

Ранее сообщалось, что вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания "потерпевших" и "свидетелей" обвинения.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

Сейчас его арест продлен до 8 апреля 2017 года.

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