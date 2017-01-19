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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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На трассе Киев - Чоп поймали фуры со львовским мусором
время публикации: 10:29
последнее обновление: 11:27
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На трассе Киев-Чоп поймали фуры со львовским мусором

В течение среды, 18 января, на трассе Киев - Чоп патрульные полицейские остановили пять грузовиков, которые перевозили львовский мусор. Об этом Укринформу сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Житомир Дина Корчевная.

Корчевная проинформировала, что на 128-м километре автодороги Киев - Чоп за нарушение правил дорожного движения экипаж патрульной полиции остановил два грузовика, которые двигались друг за другом в сторону Киева.

"Проверяя у водителей документы, патрульные обнаружили признаки фальсификации в товарно-транспортных накладных: не была указана серия, а перевозимый груз вообще фигурировал как вторичное сырье", - подчеркнула пресс-офицер.

По ее словам, осмотрев содержимое контейнеров, патрульные обнаружили, что они заполнены не вторичным сырьем, а бытовыми отходами.

"Следователи составили акт обследования территории и соответствующие материалы по статье 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" о несоответствии заполнения товарно-транспортной накладной. Санкция этой статьи предусматривает 1700 грн штрафа. Патрульные полицейские сопровождали до границы с Киевской областью, откуда их дальше сопровождали уже киевские патрульные полицейские. Т.е. нашей задачей было вывести эти автомобили, сопровождать из Житомирской области, чтобы не допустить сброса мусора в окрестных населенных пунктах", - добавила Корчевная.

Похожая ситуация сложилась и в пункте пропуска "Кочеров", где патрульные Житомирщины остановили еще один автомобиль DAF.

"В документах этого водителя как место отправления также указывался город Львов, а местом отгрузки - Днепропетровская область, но был указан уже другой перевозчик.

После обеда патрульные остановили на трассе Киев - Чоп еще два грузовика со львовским мусором.

"Всего за день было обнаружено пять грузовиков со львовскими номерами, водители которых подтвердили, что является жителями города Львова и не отрицали, что перевозят сам мусор. Однако от детальных комментариев отказывались. Как и не согласились на предложение патрульных сфотографировать место отгрузки отходов, когда доберутся до пункта назначения, и отправить патрульным соответствующие фотоподтверждения. По документам, все они везли мусор в Днепропетровскую область", - сообщила Корчевная.

По ее словам, в патрульной полиции Днипра подтвердили, что им известно об этих грузовиках, которые якобы направляются на отгрузку в Днепропетровскую область, однако уточнили, что знают о фактах сброса мусора в других областях.

Напомним, утром 17 января на патрульном посту "Звягель" в Житомирской области полицейские остановили грузовик DAF также со львовским мусором.

Ранее мэрия Львова заявила, что ситуация с вывозом мусора в городе стала критической.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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