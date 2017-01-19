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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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Боевики обстреляли Крымское из 120-мм миномётов. За день – 11 нарушений "тишины"
время публикации: 19:05
последнее обновление: 19:06
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В течение сегодняшнего дня на Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции было зафиксировано 11 обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом в четверг 19 января сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"С гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино. На Донецком – из тех же видов вооружения – Авдеевку и Зайцево", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.

"В целом было зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - отметили в штабе АТО.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое военных получили ранения.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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