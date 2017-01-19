На Сумщине работникам психбольницы грозит заключение за издевательства над пациентами

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На Сумщине за издевательство над пациентами психиатрической больницы работникам грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает телеканал "24".
Температура в палатах начала падать после Рождества. Оказалось, что прорвало теплосеть. Но руководство заведения до последнего об этом никого не сообщало. Пока температура не достигла 9 градусов.
На днях в больницу приехала комиссия от областного управления здравоохранения. Пациентов рекомендовали перевезти в другое медучреждение, в Ромнах. У семи обнаружили пневмонию. Однако врачи решили пациентов не отпускать. Боятся потерять работу.
24 пациента, которые находились на принудительном лечении, все же были вывезены после переговоров. Остальные – около 200 – остались в больнице. Персоналу пообещали, что пациентов вернут, как только нормализуется температурный режим.
Обстоятельства дела взялась проверять прокуратура.
Сейчас температура в Сумской областной психиатрической больнице нормализовалась и составляет 17-20 градусов. Если же факт издевательства работников заведения над больными подтвердится, то этим рабоникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Министерстве юстиции решили уволить руководство Райковской исправительной колонии №73 в Житомирской области после проверки ее генпрокурором Юрием Луценко.
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