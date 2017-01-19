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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить 18 судьям от 5 до 11 тысяч евро компенсации за незаконное увольнение
время публикации: 17:47
последнее обновление: 18:41
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить 18 судьям от 5 до 11 тысяч евро компенсации за незаконное увольнение

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 5 тыс. евро моральной компенсации 15 судьям за незаконное увольнение их Верховной Радой.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 19 января, сообщают Украинские новости.

Всего ЕСПЧ рассмотрел дела 18 судей, которые в разные годы (2010 - 2013) были уволены Радой за нарушение присяги.

Среди них бывший судья Окружного административного суда Киева, бывший заместитель генерального прокурора (2014 - 2015) Олег Бачун, который был уволен с должности судьи в августе 2010 года.

По результатам рассмотрения исков ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей был нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека о несоблюдении принципов независимости и беспристрастности судебной системы.

Также ЕСПЧ постановил, что в отношении всех заявителей была нарушена ст. 8 Конвенции в отношении уважения их частной жизни.

Украина в течение трех месяцев должна выплатить по 5 тыс. евро моральной компенсации 15 судьям: Владимиру Коржаченко, Олегу Бачуну, Людмиле Стасовской, Петру Ковзелю, Кириллу Кормушину, Лилии Васиной, Игорю Бараненко, Игорю Бондаренко, Нине Бабич, Александру Роздобудько, Лидии Токар, Александру Шкиндеру, Александру Вольвенко, Геннадию Неминущему и Наталье Середней.

11 заявителям суд обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро компенсации расходов и издержек, понесенных в ходе разбирательства в суде.

Кроме того, судье Лилии Васиной Украина должна выплатить 8 тыс. евро материальной компенсации.

Напомним, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации. ЕСПЧ продлил срок для предоставления объяснений Россией по искам относительно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе до 31 декабря 2016 года.

23 декабря первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова заявила, что Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах, жалоба будет подана в начале следующего года.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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