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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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Синоптики предупреждают о тумане. Аэропорты работают
время публикации: 09:59
последнее обновление: 10:22
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Синоптики предупреждают о тумане

Синоптики предупреждают о тумане по Киеву и области, видимость на дорогах 200-500 м. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Утром 19 января по Киеву и области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Впрочем, согласно онлайн_табло международного аэропорта "Борисполь", все самолеты прибывают и вылетают вовремя.

На онлайн табло аэропорта "Жуляны" также нет информации об отмене рейсов из-за погоды.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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