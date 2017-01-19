Синоптики предупреждают о тумане. Аэропорты работают

Синоптики предупреждают о тумане по Киеву и области, видимость на дорогах 200-500 м. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Утром 19 января по Киеву и области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Впрочем, согласно онлайн_табло международного аэропорта "Борисполь", все самолеты прибывают и вылетают вовремя.
На онлайн табло аэропорта "Жуляны" также нет информации об отмене рейсов из-за погоды.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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