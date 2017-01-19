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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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Из Германии в Украину экстрадировали сына мэра Лисичанска
время публикации: 18:08
последнее обновление: 18:20
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Подразделение Укрбюро Интерпола Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с правоохранительными органами Германии задержали и экстрадировали жителя Лисичанска Сергея Шилина-младшего

Подразделение Укрбюро Интерпола Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с правоохранительными органами Германии задержали и экстрадировали жителя Лисичанска Сергея Шилина-младшего, которого объявили в розыск за совершение ряда уголовных преступлений.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, мужчина уже находится в Украине, его везут в суд для избрания меры пресечения, передали в полиции Луганской области.

Также в полиции напомнили, за что подозревается мэр сына Лисичанска.

В августе 2016 город Лисичанск всколыхнуло резонансное событие. У кафе-бара "Бардак", которое располагается в Лисичанске на улице Григория Сковороды, два гражданина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинив телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места события. Но, автомобиль, по дороге в направлении Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции города, рассказали правоохранители.

Следовательно, по этим фактам Лисичанским отделом полиции были возбуждены уголовные производства и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Отметим, что санкции статей предусматривают лишение свободы сроком на 5 лет.

Правда, Сергей Шилин-младший уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск.

Сотрудники Интерпола обнаружили мужчину в Германии и применили к нему экстрадиционный арест. Украине его передали 18 января.

Добавим, что старший сын Шилина Андрей объявили в розыск по подозрению в наркоторговле.

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