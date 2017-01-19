От Шариной требуют 2 миллиона рублей, но свидетели обвинения дают показания в её пользу

Библиотека украинской литературы в Москве заявила гражданский иск на 2,4 млн рублей к своему временно отстраненному директору Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает "Интерфакс-Украина".

"Библиотека решила предъявить Шариной гражданский иск на 2,4 млн рублей", - сказал Павлов.

Между тем, по его словам, свидетели обвинения на судебных заседаниях дают показания в пользу Шариной.

Сторона обвинения заявила, что Шарина нанесла ущерб на сумму более 2 млн рублей.

"Шарина в связи с занимаемой должностью, нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей. Таким образом, был осуществлён ущерб на вышеуказанную сумму", - заявила представитель прокуратуры.

Кроме того, согласно материалам дела, Шарина совершила растрату на сумму 1 млн 881 тыс. рублей, устроив на работу знакомых ее юриста, перечисляя им зарплату и обеспечив их медицинской страховкой.

Напомним, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. Она обвиняется по ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере").

Как сообщалось, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, в ходе которого российские следователи якобы обнаружили экстремистскую литературу. В отношении директора библиотеки Натальи Шариной было заведено уголовное дело по статье "разжигание национальной ненависти и вражды".

5 апреля 2016 года Шариной также было предъявлено обвинение по статье о растрате. Все обвинения Шарина отвергает. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

15 августа прокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по делу Шариной.

15 сентября сообщалось, что следствие в четвертый раз предъявило обвинение в окончательной редакции директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате.

Представители защиты неоднократно заявляли, что следствию в итоге так и не удалось сформулировать, какие именно действия директора библиотеки рассматриваются как преступные.

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