Исследование: украинцы поддерживают реинтеграцию оккупированной части Донбасса

По данным исследования "Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE", граждане Украины поддерживают реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом в четверг 19 января сообщает пресс-центр Министерства с временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, по данным исследования, по десятибалльной шкале (где 0 - абсолютно не поддерживается, 10 - абсолютно поддерживается) большинство населения Украины, в частности, в Западном (6,7 балла), Центральном (6,6 балла), Южном (6,1 балла) и Восточном (6,4 балла) регионе поддерживают реинтеграцию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, поддерживают такой вариант с определенными условиями.

По результатам исследования, примерно половина украинцев, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях, поддерживают идею покинуть Донбасс в составе Украины на тех же принципах, что и другие ее области после децентрализации.

Выборка данных была проведена во всех областях Украины, в том числе на неподконтрольных правительству Украины территориях (в то же время, как видно в материале, в аннексированном Российской Федерацией Крыму опрос не проводился).

Исследования были проведены SEED при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию) в течение 2016 года.

Напомним, ранее в ноябре 2016 года в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины презентовали Белую книгу о стратегии деоккупации Крыма. За 3 месяца до этого Кабинет министров одобрил Концепцию государственной целевой программы " Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Как сообщалось, на днях заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

По мнению журналиста и политического эксперта, президента Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, за долей позитива, имеющегося в правительственном Плане мероприятий относительно оккупированного Донбасса, скрывается Приднестровский сценарий замораживания конфликта.

Cсылки по теме: