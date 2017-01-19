Порошенко - Рютте: Украина надеется на скорейшую ратификацию Ассоциации с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Давосе с премьером Нидерландов Марком Рютте озвучил ожидания Украины относительно скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в катастрофе самолета Малазийских авиалиний МН17.

Напомним, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отстрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас лежит исключительно на Нидерландах.

26 декабря 2016 года заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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