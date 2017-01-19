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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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На Донбассе трое боевиков совершили самоубийство. В Крыму оккупанты подрались с местными

время публикации: 13:59
последнее обновление: 16:24
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В рядах оккупационных войск зафиксированы 3 случая самоубийства и 5 самострелов в период с 7 по 17 января 2017 года

В рядах оккупационных войск зафиксированы 3 случая самоубийства и 5 самострелов в период с 7 по 17 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В период с 7 по 17 января с.г. в подразделениях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, которая дислоцируется в районе н.п. Пикузы, зафиксированы 3 случая самоубийства и 5 самострелов", - говорится в сообщении.

В ГУР также отмечают, что боевики (в основном из числа местных жителей) демотивированы и не хотят продолжать "службу" в рядах оккупационных войск.

Для мотивации продолжения выполнения преступных приказов российской оккупационной власти командование противника обещает повысить денежное довольствие личному составу, сообщают в Главуправлении разведки.

Корме того, командование батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н. п. Филатовка) 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ пыталось скрыть факт участия военнослужащих в драке с местным населением.

"16 января с.г. в размещение базового лагеря батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н. п. Филатовка) 106 воздушно десантной дивизии (Тула) ВС РФ прибыл заместитель начальника Управления военной полиции г. Симферополя с целью выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в недавней драке с гражданскими лицами. Командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителям военной полиции", - говорится в сообщении.

В ГУР также отмечают, что для профилактики и лечения случаев белой горячки и алкогольной интоксикации медслужбой базового лагеря БТГр приобретено большое количество лекарств, в т.ч. антидепрессивного действия, и гепатопротекторов.

Ранее сообщалось, что в военных соединениях и частях ВС России на Донбассе возросло количество небоевых потерь. "16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении.

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