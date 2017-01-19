В зоне АТО – 37 обстрелов. Работают снайперы

В течение суток террористы, применяя минометы, гранатометы и ПТРК, совершили 37 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сегодня утром, 19 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов и гранатометов оккупанты обстреливали Талаковку. Также из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Славному, Павлополю, Гнутовому, Новотроицкому, Широкиному, Водяному. Кроме того, по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкиному - БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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