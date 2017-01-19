Всемирный флешмоб: десантник, потерявший ногу в Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине

Командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады Сергей Романовский, который потерял ногу на войне в Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине в поддержку всемирного флешмоба #22pushupchallenge.

Романовский опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook. Видео набрало 48 тысяч просмотров и более полутора тысяч лайков меньше, чем за сутки.

Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.

Напомним, в 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

Cсылки по теме: