Всемирный флешмоб: десантник, потерявший ногу в Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине

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Командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады Сергей Романовский, который потерял ногу на войне в Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине в поддержку всемирного флешмоба #22pushupchallenge.
Романовский опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook. Видео набрало 48 тысяч просмотров и более полутора тысяч лайков меньше, чем за сутки.
Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.
Напомним, в 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.
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