Частные судебные исполнители появятся в Украине не раньше марта

Министерство юстиции Украины заявляет, что частные судебные исполнители появятся в Украине уже после марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что где-то в марте первый экзамен возможен. Когда они начнут работать? Еще раз скажу: после сдачи экзаменов они должны доказать, что у них есть страховой полис в соответствии с теми требованиями, которые установлены законодательством, что их офис оборудован и соответствует требованиям, которые установлены Минюстом и в принципе - всё: они получают свидетельство и попадают в реестр", - сказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр на брифинге в Киеве в четверг, 19 января 2016 года.

Замминистра отметил, что реестр частных исполнителей будет открытым, и каждый сможет в нем проверить, является ли тот или иной человек частным исполнителем, узнать место расположения его офиса и часы работы.

При этом если лицензия на ведение деятельности частного исполнителя будет приостановлена или аннулирована, то такая информация появится в реестре.

По словам Шкляра, частным исполнителем может стать гражданин Украины в возрасте от 25 лет, который имеет высшее юридическое образование, два года стажа, пройдет обучение, сдаст квалификационный экзамен, пройдет стажировку (это не касается бывших государственных исполнителей, арбитражных управляющих, адвокатов и нотариусов со стажем).

Каждый частный исполнитель должен застраховать свою деятельность и пройти проверку Минюста на предмет соответствия его офиса требованиям.

На данный момент происходит набор в учебные группы. Длительность обучения желающих стать частными исполнителями - 23 дня.

Как уже сообщалось, институт частных исполнителей судебных решений введен Верховной Радой Украины 2 июля 2016 года. В тот день за принятие соответствующего закона №2506-а "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов" в целом проголосовали 239 народных депутатов.

"Мы убираем очень много бюрократических процедур, мы внедряем смешанную систему исполнения судебных решений и вводим институт частных исполнителей", - прокомментировал тогда министр юстиции Украины Павел Петренко, представляя президентский законопроект при рассмотрении его в первом чтении.

Глава украинского Минюста отметил, что частные исполнители будут работать в сфере бизнеса, а семейные споры и судебные решения, связанные с государственными делами, выполняться государственными исполнителями.

Министр отметил, что у получающих решение суда украинских граждан должна быть гарантия что это решение будет выполнено.

По его словам, к сожалению, на сегодня в Украине выполняется лишь 20% судебных решений.

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