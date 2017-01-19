Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины против российского агрессора

Международный суд ООН обнародовал полный текст исковых требований Украины к России. С полным текстом иска, зарегистрированного в суде 16 января 2017 года, можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в связи с нарушением РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Официальный Киев "просит признать в решении суда, что Российская Федерация "... нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма...", оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые "участвуют в совершении террористических актов в Украине".
К таким формированиям Украина относит в первую очередь "ДНР", "ЛНР", группа "Харьковские партизаны" и связанные с ними группы и лица.
Добавим также, что самый большой блок претензий в украинском иске касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны российских оккупантов.
В иске Украина просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют нынешнюю ситуацию.
Кроме того, в своем иске к РФ Украина требует, чтобы российская власть прекратила всю поддержку вооруженных формирований на украинской территории; осуществила репарации всем, кто пострадал из-за действий пророссийских вооруженных формирований; полностью восстановила в правах украинский и крымскотатарские общины на оккупированной территории Украины, а именно в Крыму и Севастополе.
Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.
Как подчеркнул президент Петр Порошенко, в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.
Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.
Еще одна позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в связи с чем также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.
К тому же глава государства поручил МИД и Минюсту организовать сопровождение поданных против РФ исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.
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