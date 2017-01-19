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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины против российского агрессора
время публикации: 18:26
последнее обновление: 18:30
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Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины против российского агрессора
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины против российского агрессора

Международный суд ООН обнародовал полный текст исковых требований Украины к России. С полным текстом иска, зарегистрированного в суде 16 января 2017 года, можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в связи с нарушением РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Официальный Киев "просит признать в решении суда, что Российская Федерация "... нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма...", оказав помощь незаконным вооруженным формированиям, которые "участвуют в совершении террористических актов в Украине".

К таким формированиям Украина относит в первую очередь "ДНР", "ЛНР", группа "Харьковские партизаны" и связанные с ними группы и лица.

Добавим также, что самый большой блок претензий в украинском иске касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны российских оккупантов.

В иске Украина просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют нынешнюю ситуацию.

Кроме того, в своем иске к РФ Украина требует, чтобы российская власть прекратила всю поддержку вооруженных формирований на украинской территории; осуществила репарации всем, кто пострадал из-за действий пророссийских вооруженных формирований; полностью восстановила в правах украинский и крымскотатарские общины на оккупированной территории Украины, а именно в Крыму и Севастополе.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Как подчеркнул президент Петр Порошенко, в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Еще одна позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в связи с чем также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.

К тому же глава государства поручил МИД и Минюсту организовать сопровождение поданных против РФ исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Коболев: газ для населения может подешеветь после победы над "Газпромом" в Стокгольме
// NEWSru.ua // Экономика // 14 декабря 2016 г.

Московский суд обязал ГП "Антонов" выплатить Минобороны РФ 180 млн руб
// NEWSru.ua // Экономика // 22 ноября 2016 г.

Россия выходит из соглашения о Международном уголовном суде в Гааге
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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