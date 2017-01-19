План правительства по ОРДЛО нацелен на замораживание конфликта по образцу Приднестровья, - эксперт

За долей позитива, имеющегося в правительственном Плане мероприятий относительно оккупированного Донбасса, скрывается Приднестровский сценарий замораживания конфликта.

Такое мнение выразил политический эксперт, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в своем блоге.

По его словам, "План мероприятий, направленных на реализацию основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия", предусматривает консервацию конфликта в приднестровском варианте.

Во-первых, план предусматривает "усовершенствование процедур… перемещения грузов (товаров) через линию разграничения". То есть – увеличение товарооборота между контролируемой территорией и ОРДЛО. Соответственно, это означает усиление экономики "республик", - аргументирует эксперт свою точку зрения.

Кроме того, отмечает Гармаш, правительственный документ предусматривает "разработку и предоставление в Кабинет министров Украины предложений о внесении изменений в законодательство, относительно урегулирования особенностей хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории" и "упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности" плательщиков налогов, производственные подразделения которых расположены на неконтролируемой территории.

"То есть, они туда и так зарплату наличкой возят, налоги "республикам", и по словам лидеров сепаратистов, и по логике, - платят, а им еще отчетность упростят… Это уже не АТО, а, искусственно создаваемая налоговая дыра", - иронизирует автор.

Вызывают недоумение эксперта и пункты Плана о том, что сотрудники "контролируемых объектов, размещенных на неконтролируемой территории… всех форм собственности" должны регулярно обеспечиваться заработной платой, поступающей со свободной от боевиков территории Украины.

"Как это - "контролируемые объекты на неконтролируемой территории"? Какие гарантии, что их не контролируют те, кто контролирует территорию?", - риторически спрашивает Гармаш.

С другой стороны, отмечает он, в Плане есть много позитивных моментов, направленных на простых людей, оказавшихся в заложниках на оккупированной территории. Это и возможность дистанционного обучения в украинских учебных заведениях, и "создание благоприятных условий для предоставления административных услуг гражданам…", и оптимизация для граждан пересечения линии разграничения.

Однако, уверен эксперт, "за словами о помощи людям четко прослеживается глобальная цель – помочь бизнесу, который делает деньги на горе людей и удешевляет для Москвы ее донбасскую авантюру".

Кроме того, авторы плана, по мнению Гармаша, не учли того, что "даже признав де-факто конфликт внутренним, Украина не избавится от влияния на него России".

Кремль вполне устраивает, что Украина, как предусмотрено планом, утвержденным украинским правительством, будет помогать экономике "Д/ЛНР" и решать социально-экономические проблемы "властей" марионеточных "республик", - резюмирует эксперт.

Как сообщалось, на днях заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется осенью 2017 года. Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

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