Высший специализированный суд отказался переносить дело Ефремова в Киев

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в переносе рассмотрения дела экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова из Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

На заседании в четверг суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства адвокатов Ефремова, передает "Интерфакс-Украина".

16 января сообщалось, что Старобельский райсуд начал подготовительное заседание по делу экс-"регионала". и что следующее заседание состоится 24 января.

Ефремова конвоировали в Луганскую область 14 января.

На заседание 16 января адвокаты Ефремова не явились. Они считают незаконным и нелогичным рассмотрение дела Ефремова в Старобельском суде, так как судьи этого суда не имеют достаточного 5-летнего профессионального стажа.

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