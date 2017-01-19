В "Оппозиционном блоке" не признают исключения депутатов из парламентских комитетов

В "Оппозиционном блоке" заявляют, что не будут признавать решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не только Надежду Савченко, но и оппозиционера Сергея Левочкина.

"Оппозиционный блок не признает решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава и обращается к международным партнерам Украины дать оценку подобным действиям. Мы требуем прекратить нарушение прав оппозиции", – говорится в сообщении.

В среду комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заявил о намерении инициировать вопрос исключения из своих рядов народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина. Согласно данным ВР, он присутствовал на 137 пленарных заседаниях парламента, а отсутствовал на 123.

Также 18 января комитет по вопросам национальной безопасности и обороны решил рекомендовать Верховной Раде исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета.

Cсылки по теме: