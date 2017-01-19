В Одессе можно наблюдать за ледяным штормом

Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы, пишет Думская.
Согласно сообщению, Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море.
На пляжах ледяного покрова пока нет, но у берега есть характерная ледяная крошка, которая "дышит" в такт с волнами. Ветер поднял небольшой шторм.
Если море утихнет, а морозная погода продержится еще несколько дней, эта каша превратится в лед, - говорится в сообщении.
Ранее спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение, которое празднуют 19 января.
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