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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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В Одессе можно наблюдать за ледяным штормом
время публикации: 07:29
последнее обновление: 07:35
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Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы
Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы
Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы
Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы

Десятидневная морозная погода принесла на одесское побережье ожидаемые метаморфозы, пишет Думская.

Согласно сообщению, Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМСУ. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море.

На пляжах ледяного покрова пока нет, но у берега есть характерная ледяная крошка, которая "дышит" в такт с волнами. Ветер поднял небольшой шторм.

Если море утихнет, а морозная погода продержится еще несколько дней, эта каша превратится в лед, - говорится в сообщении.

Ранее спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение, которое празднуют 19 января.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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