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На взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком попались судья и адвокат-посредник
время публикации: 19 января 2017 г., 20:44
последнее обновление: 19 января 2017 г., 20:56
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На взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком попались судья и адвокат-посредник
На взятке в 3 тысячи долларов в Кропивницком попались судья и адвокат-посредник

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины вместе с СБУ разоблачили судью райсуда города Кропивницкий в получении взятки за вынесение условного приговора и участвовавшего в деле адвоката, через которого передавались деньги судье. Об этом 19 января 2017 года сообщил глава ГПУ Юрий Луценко у себя на Facebook.

"Общая сумма полученной взятки - три тысячи долларов США", - добавляет он.

Как видно на фотографиях оперативной съемки, взятка передавалась судье купюрами по 100 долларов США. Плюс три банкноты номиналом 200 гривен.

По словам Луценко, в этом деле важен не размер взятки, а должность задержанного: "Вопрос не в сумме, а в должности взяточника".

Как уточняет представитель Центральноукраинского антикоррупционного офиса Андрей Лаврусь, задержание имело место 17 января и речь идет о судье Николае Сарапе и адвокате Александре Пантелееве.

Задержали их при выезде с территории суда.

В настоящее время и судья, и адвокат для проведения следственных действий доставлены в город Киев.

Перед этим офисом Луценко сообщалось о том, как представители Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности задержали судью Хозяйственного суда Киева, требовавшего у представителя коммерческой структуры 16 тысяч долларов.

"Рыбалка на особо влиятельных взяточников-2017 открыта... Вместе продолжаем чистить страну", - заявил по этому поводу Луценко.

В то же время, по открытым данным, из всех задерживаемых правоохранителями VIP'ом почти никто так и не получает наказание в виде лишения свободы.

В частности, в течение 2015 года в Украине реальные тюремные сроки получили только трое следователей и один поселковый председатель.

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