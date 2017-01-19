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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 19 января 2017 г.
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В Киеве на Грушевского активисты ОУН, ПС и Белого молота устроили потасовку с правоохранителями
время публикации: 20:59
последнее обновление: 21:07
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В Киеве на Грушевского активисты ОУН, ПС и Белого молота устроили потасовку с правоохранителями

Представители "Организации украинских националистов", "Правого сектора" и "Белого молота", которые проводили в центре Киева марш в память о событиях Революции достоинства, устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает в четверг 19 января "Интерфакс-Украина", на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, где на Крещение в 2014 году участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, идущие колонной националисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки.

В это время со стороны стадиона им. Лобановского выдвинулась колонна правоохранителей, которая оперативно воспрепятствовала их планам.

В ответ на это националисты бросили покрышки и с криками "Ганьба" начали кидать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошли на некоторое расстояние.

Участники митинга под стелой Независимости по очереди выступают с критикой действующей власти.

Также они отмечают, что это не последняя их акция и "борьба продолжается".

Напомним, 1 декабря 2016 года в Киеве на Майдане Незалежности по случаю годовщины Марша миллионов собрались несколько сотен представителей националистических организаций. Участники акции с флагами "Правого сектора", "ОУН", "Белого молота" отправились к Администрации президента и зачитали обращение к главе государства о преследованиях политзаключенных.

Отметим, что эти же организации находились 21 ноября 2016 года на Майдане Незалежности, когда произошли беспорядки.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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