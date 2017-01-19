Минюст раскритиковал новый порядок проверок е-деклараций от НАПК

Министерство юстиции возмущено тем фактом, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции игнорирует его замечания относительно проверки деклараций чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"По данным предварительного анализа полученных документов, НАЗК во время подготовки новой редакции Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и Порядка осуществления мониторинга жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, вновь проигнорировало замечания Министерства юстиции", - говорится в сообщении.

Во-первых, возмущаются в министерстве, несмотря на то, что по закону такую проверку должен проводить исключительно НАЗК или его члены, этим занимаются уполномоченные агентством лица, которые не наделены таким правом.

Другим важным пунктом замечаний, которые, по мнению ведомства, не были учтены, является то, что предложенные документы не содержат положений относительно информирования лица, в отношении которого проводится проверка, о начале и окончании проверки. Также не прописано требование использовать только достоверную информацию, на основании которой устанавливаются нарушения чиновников.

Кроме того, отмечают в Минюсте, НАЗК в своих порядках ограничилось набором декларативных принципов, которые не имеют регуляторной силы и не содержит условий своего применения в случае отсутствия или противоречия специальных норм.

Также в ведомстве считают нарушением то, что в Порядке проверки декларации НАЗК четко прописано лишь одно из направлений проверки – достоверность заявленной информации, однако закон "О предотвращении коррупции" предусматривает наличие еще трех направлений – точность оценки, наличие конфликта интересов, признаки незаконного обогащения.

К тому же НАЗК определило срок проверки в 180 дней с возможностью продления проверки еще на 180 дней. По мнению Минюста, это недопустимо долгий промежуток времени, а возможность приостанавливать процесс проверки на неопределенный срок может привести к тому, что проверка будет длиться бесконечно.

Кроме того, считают в министерстве, вместо прописанного в законодательстве термина "уровень жизни" НАЗК использует понятие "образ жизни".

Как сообщалось, 24 ноября 2016 года НАЗК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников. Позже в Министерстве юстиции заявили, что отказали в регистрации разработанного НАЗК порядка проверки из-за недостатков в нем.

Cсылки по теме: