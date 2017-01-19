Адвокат Януковича намерен подать в Генпрокуратуру доказательства по делам Майдана

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в ближайшее время передаст новые доказательства по "майдановским делам" в Генеральную прокуратуру Украины.

"Я подтверждаю позицию своего клиента о наличии ряда доказательств, которые безусловно свидетельствуют о причастности высших должностных лиц государства к совершению преступлений против граждан Украины. Такие доказательства будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины сразу после их получения от моего клиента " - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире канала"112 Украина" в четверг.

По словам адвоката, в настоящее время доказательства "готовятся к подаче" в Генпрокуратуру Украины.

"Они будут определяющим образом влиять на ход расследования дела", - подчеркнул Сердюк.

Отвечая на вопрос о том, что представляют собой доказательства, адвокат сказал: "До момента подачи доказательств в Генпрокуратуру я воздержусь от ответа, чтобы представители Генпрокуратуры не совершили действия, направленные на давление на определенных лиц, которые фигурируют в собранной нами информации. А также потому, чтобы доказательства не были не искажены до момента их официальной подачи".

Сердюк уточнил, что сразу после получения документов он передаст их в Генпрокуратуру, но не указал конкретной даты. "Будет скоро", - добавил он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что не передавал подозрения в госизмене своему подзащитному. "Я Януковичу подозрение не передавал. Потому что, как вы все могли видеть, в момент, когда ее озвучивал Луценко, я находился в помещении Ростовского суда (в РФ. – ред.) и не имел такой возможности", - сказал он.

Также адвокат подчеркнул, что Генпрокуратура "активно манипулирует общественным мнением", поскольку законодательством предусмотрено личное вручение прокурором подозрения лицу, которого оно касается. "В настоящее время такое подозрение не вручено, оно не получено ним, не отправлено по почте. Нет никаких сведений даже о том, что Генпрокуратура России получила запрос о международно-правовой помощи", - сказал Сердюк.

При этом он выразил мнение, что такие действия Генпрокуратуры связаны с нежеланием допросить заместителя генерального прокурора-главного военного прокуратура Украины Анаталия Матиоса и других высокопоставленных чиновников по данному делу, на чем настаивает защита. Он пояснил, что речь идет о необходимости допроса должностных лиц Украины, "которые принимали участие в тайном заседании Совета нацбезопасности 28 февраля 2014 года - кроме Матиоса, Турчинов, Наливайченко и другие, кто принимал участие в заседании".

Адвокат заявил, что 20 января защита заявит эти ходатайства в судебном заседании по решению вопроса относительно возможности заочного судебного осуждения. "Эти люди должны быть допрошены, дать показания публично", - подчеркнул Сердюк.

Как сообщалось, 15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд столицы 14 декабря по ходатайству прокурора Главной военной прокуратуры Кравченко предоставил разрешение на задержание Януковича.

Экс-президента подозревают в государственной измене, создании преступной группировки и организации противодействия акциям протеста во время Евромайдана, а также в совершении ряда других преступлений.

Напомним, в конце ноября текущего года Янукович, в очередной раз напомнив о своей "легитимности", фактически дал понять, что, будучи гарантом Конституции Украины, за один день своего пребывания в Крыму и под влиянием войск другого государства, решил отдать украинский полуостров Российской Федерации.

Так, Янукович 25 ноября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону рассказал историю о том, что ему показали какие-то таинственные снафф-фотографии о крымчанах на автобусах, желающих митинговать против Майдана в феврале 2014 года и которых якобы преследовали "радикалы". Со слов Януковича, "большинство из них [этих крымчан] погибли, но большая часть вернулась в Крым". Затем, 28 ноября, во время допроса в режиме видеосвязи он, вероятно, забыл про эту историю, зато рассказал о том, что во время своего бегства из Украины был в Крыму один день – с 23-го по 24 февраля 2014 года, и там встретился с тогдашним главой Севастопольской городской госадминистрации Владимиром Яцубой, который поведал Януковичу другую невероятную историю о севастопольце, которого якобы унизили по дороге из Киева в Черкасской области: "выкинули из машины, машину сожгли, его заставляли есть стекло и петь гимн Украины и кричать "Слава Украине!" Янукович заявил, что когда он находился в Крыму, "было принято радикальное решение, чтобы немедленно начать референдум о выходе и присоединении к России". Также он рассказал, как сильно российские военные влияли на события на украинском полуострове.

Как сообщалось, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене – содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении было разослано на все известные адреса пребывания экс-президента. В тот же день после зачитывания текст подозрения представители Военной прокуратуры вручили присутствовавшему в суде его адвокату Игорю Федоренко.

В Генпрокуратуре сообщили, что Янукович с 28 ноября является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Письменное уведомление о подозрении было отправлено Януковичу на все известные адреса его проживания и пребывания на территории Украины, на указанный его адвокатами адрес возможного проживания экс-президента на территории Российской Федерации; по электронной почте в Ростовский областной суд для передачи Януковичу (по фактическому его местонахождению во время допроса в качестве свидетеля в суде), а также в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о предоставлении международной правовой помощи для вручения Януковичу и проведения его допроса в качестве подозреваемого.

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