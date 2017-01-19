Глава Красного Креста пообещал Порошенко помочь с освобождением пленных и выделить 60 млн долларов

В ходе визита в Швейцарскую Конфедерацию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба украинского президента.
Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.
Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК на оккупированные территории для осуществлеия гуманитарной миссии.
Президент Украины обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму.
Руководитель Красного Креста подчеркнул, что всецело предан работе, ведущейся с целью помощи украинцам. Петер Маурер высоко оценил восстановление водоснабжения на оккупированной территории.
Собеседники договорились о визите президента Международного комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.
Ранее Организация Объединенных Наций запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку для 3,8 миллиона человек, остро нуждающихся в помощи.
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