Православные и греко-католики празднуют Крещение

Христиане восточного обряда в четверг, 19 января. празднуют Крещение Господне или Богоявление. Это третий, наибольший и завершающий праздник Рождественско-новогоднего цикла. В народе оно имеет несколько названий: Крещение, Крещение, Крещение, Водощи, Иордан, Ордана.

Богоявление - это трехдневие. Его, как и на Рождество, начинает постная кутья на Сочельник; дальше - день самого Крещения, или Иордан, и следующий день - Иоанна Крестителя.

На этот праздник вспоминают и прославляют Евангельское событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. В Писании сказано, что во время крещения на Иисуса с неба в виде голубя сошел Дух Святой, и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

Во всех храмах на Крещение служится Праздничная Литургия, которая завершается великим освящением воды таким же образом, как и освящение ее накануне, в Крещенский Сочельник. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Крещенской или Иорданской и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Одна из традиций этого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордань, и массовое купание в ней.

В народе существовало немало примет, связанных с Крещением. Если в этот день ясная и холодная погода - к засушливому лету, пасмурная и снежная - к обильному урожаю. Во время освящения воды идет снег - хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеб. Если ночь звездная - к урожаю орехов и ягод. На Крещение в последний раз поют колядки. В старину после праздника начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста.

Ранее спасатели рассказали украинцам, как правильно купаться на Крещение.

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